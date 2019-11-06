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Fatih Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
Fatih Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.
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