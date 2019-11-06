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7 saat önce

Flash!!İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir.

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Flash!!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:48 Kaynak: DHA
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