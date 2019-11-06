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7 saat önce
Flash!!İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:51 Kaynak: DHA
Flash!!
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler.
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