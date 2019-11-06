Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel flash

flash

7 saat önce

Flash!!İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

flash, System.String[]

Flash!!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Fatih Terim'den 2 değişiklik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]