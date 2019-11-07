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6 saat önce

İstanbul Valiliği: (4 kardeşin ölü bulunması) Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre;

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İstanbul Valiliği: (4 kardeşin ölü bulunması) Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği

belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:30 Kaynak: DHA
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