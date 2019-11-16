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Flash!!Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
Flash!!
Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
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