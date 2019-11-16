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6 saat önce

Flash!!Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

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Karaköy'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y.,  "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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