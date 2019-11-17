Pendik'te, pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Ahmet Önal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı

Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldüren katil zanlısı yakalandı

Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor