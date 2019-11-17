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Flash!Pendik'te, pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Ahmet Önal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:26 Kaynak: DHA
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Pendik'te, pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaralayan Ahmet Önal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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