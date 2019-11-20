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6 saat önce

Flash!!!Şişli'de İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İkram Ç. çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.

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Flash!!!

Şişli'de İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İkram Ç. çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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