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6 saat önce
Flash!!!Şişli'de İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İkram Ç. çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
Flash!!!
Şişli'de İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İkram Ç. çıkarıldığı mahkemede "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklandı.
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