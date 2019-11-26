Son Dakika Haberleri: flash
Son Dakika Güncel flash - Son Dakika

flash

6 saat önce

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

flash, System.String[]

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen operayonda 15 kişi gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti Külliye iddialarının odağındaki Muharrem İnce'den açıklama: Saray'a ekmek çıkmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 14:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flash
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]