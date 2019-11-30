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6 saat önce

flash!İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürmeye azmettirme ve öldürmeye yardım suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

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İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürmeye azmettirme ve öldürmeye yardım suçlarından tutuklamaya sevk edildi. 4 şüpheli için ise ise adli kontrol talebinde bulunuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:19 Kaynak: DHA
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