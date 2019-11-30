Flash!!
6 saat önce
flash!İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürmeye azmettirme ve öldürmeye yardım suçlarından tutuklamaya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:19 Kaynak: DHA
flash!
İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürmeye azmettirme ve öldürmeye yardım suçlarından tutuklamaya sevk edildi. 4 şüpheli için ise ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu! Londra'daki bıçaklı saldırının detayları belli oldu! Saldırgana müdahale eden kişinin cinayet işlediği açıklandı