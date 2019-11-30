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İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si, tasarlayarak öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürmeye azmettirme ve öldürmeye yardım suçlarından tutuklamaya sevk edildi. 4 şüpheli için ise ise adli kontrol talebinde bulunuldu.