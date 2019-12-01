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6 saat önce

İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.

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İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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