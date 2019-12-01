Flash!!!
6 saat önce
İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
İranlı Mesut Mevlevi cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika: Bakan Soylu: FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilen düzensiz göçmen: Ellerimi bıçakla kestiler Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde iki deprem oldu İstanbul'da lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı