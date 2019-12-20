flash! - Son Dakika
Son Dakika Güncel flash! - Son Dakika

flash!

6 saat önce

flaş İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi.

flash!, System.String[]

flaş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi.


İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:06 Çin televizyonu, Uygur Türkleri eleştirileri üzerine Demokrat aday adaylarının canlı yayınını kesti - Son Dakika
19:06 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Ordu'da protesto edildi - Son Dakika
19:05 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
19:05 Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
19:04 El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flash! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]