flash - Son Dakika

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6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına" karar verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:57 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına" karar verildiğini açıkladı
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