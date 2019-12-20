flash - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına" karar verildiğini açıkladı