flash! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
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4.01.2020 01:21:44. #1.12#