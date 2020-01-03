flash - Son Dakika

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Flash!Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
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Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5'i tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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