flash - Son Dakika

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Flash!Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
Flash!
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.
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