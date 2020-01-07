flash! - Son Dakika

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6 saat önce

İstanbul Valiliği: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.

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İstanbul Valiliği: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:20 Kaynak: DHA
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