Flash! - Son Dakika

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6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.


Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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