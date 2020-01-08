Flash! - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak 18 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hangara çekildi.
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