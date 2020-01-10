flash! - Son Dakika

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18 dakika önce
İstanbul Valiliği: bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır.
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