flash! - Son Dakika

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6 saat önce

flashİstanbul Valiliği: Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.

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İstanbul Valiliği: Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
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