Flash! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Flash! - Son Dakika

Flash!

6 saat önce

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ 'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Flash!, System.String[]

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ 'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.


İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı
Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor 7 cemevinin imar planlarına ibadet alanı olarak işlenmesi kararlaştırıldı

Son Dakika Haberleri
13:52 Gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü - Son Dakika
13:52 Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
13:48 Öğrencilere el kremi yapmayı öğrettiler - Son Dakika
13:47 Antalya'da yaban hayatı kış yemlemesi - Son Dakika
13:47 Başkan Palancıoğlu: "En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir" - Son Dakika
12:00 Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
11:51 Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 13:54:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Flash! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]