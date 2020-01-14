Flash! - Son Dakika

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İzmir merkezli 49 ilde FETÖ 'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:30 Kaynak: DHA
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ 'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf, 176 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.
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