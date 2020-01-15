flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!!İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.

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İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.


Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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Son Dakika

ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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