Flash! - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler