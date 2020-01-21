Flash! - Son Dakika

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34 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı.

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Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı  bulunduğu öğrenildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:27 Kaynak: DHA
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