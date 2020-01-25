flash - Son Dakika
Son Dakika Güncel flash - Son Dakika

flash

6 saat önce

Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

flash, System.String[]

Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.


Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi
Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 06:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flash - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]