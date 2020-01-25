flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
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