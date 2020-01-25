flash - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.