flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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