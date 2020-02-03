flash - Son Dakika

flash
6 saat önce
Flash!!Erdoğan: (İdlib'te 4 askerin şehit olması) Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
Flash!!
Erdoğan: ( İdlib'te 4 askerin şehit olması) Türkiye bu saldırının cevabını vermiş durumda, vermeye devam ediyor.
Son Dakika Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu Şehit ateşi Tuzla'ya düştü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı