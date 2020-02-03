Flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!!Erdoğan: (İdlib'teki saldırı) İlk belirlemelere göre karşı taraftan 30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi.

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Erdoğan: ( İdlib'teki saldırı) İlk belirlemelere göre karşı taraftan 30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
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