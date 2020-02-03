Flash - Son Dakika

Flash
6 saat önce
Flash!!Erdoğan: (İdlib'teki saldırı) İlk belirlemelere göre karşı taraftan 30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
Flash!!
Erdoğan: ( İdlib'teki saldırı) İlk belirlemelere göre karşı taraftan 30 ile 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi.
Son Dakika Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Şehit ateşi Tuzla'ya düştü Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı