flash - Son Dakika

Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.