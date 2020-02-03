flash - Son Dakika

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6 saat önce

Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı.

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Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:18 Kaynak: DHA
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