flash - Son Dakika

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Flash!Vali Yerlikaya: İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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Vali Yerlikaya: İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.
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