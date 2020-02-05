flash - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı