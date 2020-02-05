flash - Son Dakika

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14 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:  Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi.


İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:24 Kaynak: DHA
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