Flash! - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. 179 yaralı var.
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