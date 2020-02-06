Flash! - Son Dakika

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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uçak kazasında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. 179 yaralı var.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:52 Kaynak: DHA
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