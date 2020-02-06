flash! - Son Dakika

flash!
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.
Son Dakika Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü Saatte 110 kilometre hıza ulaşan rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi