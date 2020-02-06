flash! - Son Dakika

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6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kazada 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu orta ağır diğer yaralıların durumu stabildir. Pist saat 04.00 itibariyle kullanıma açılacaktır.


İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:51 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatıldı
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