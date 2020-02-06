flash - Son Dakika

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Flash!Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:46 Kaynak: DHA
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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