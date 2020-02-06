flash - Son Dakika

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12 dakika önce

Flash!Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada savcı celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada tutuklu yargılanan Osman Kavala ile tutuksuz yargılanan Yiğit Aksakoğlu ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:46 Kaynak: DHA
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