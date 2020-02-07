flash! - Son Dakika

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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:08 Kaynak: DHA
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorların bulunduğu öğrenildi.
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