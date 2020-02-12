flash! - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!!FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Faruk Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
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