Flash! - Son Dakika

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17 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet  Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altuğ Verdi, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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