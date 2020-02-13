Flash! - Son Dakika

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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