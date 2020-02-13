Flash! - Son Dakika

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(Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
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