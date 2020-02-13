Flash! - Son Dakika

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13 dakika önce

(Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.

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( Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altuğ Verdi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
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