Flash!! - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!!2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Flash!!

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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