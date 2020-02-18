flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!İstanbul Başsavcılığı, bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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İstanbul Başsavcılığı, bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı


Osman Kavala, Başsavcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
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