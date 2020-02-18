flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!İstanbul Başsavcılığı, bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:15 Kaynak: DHA
Flash!
İstanbul Başsavcılığı, bugün beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı
Son Dakika AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor iddiası Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir