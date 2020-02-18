flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!İstanbul Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
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İstanbul Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan yürütülen başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığını açıkladı.
Son Dakika AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Boeing çalışanları, ürettikleri uçaklara ailelerini bindirmiyor iddiası Osman Kavala Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir