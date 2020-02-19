flash! - Son Dakika

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FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı
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