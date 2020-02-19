flash! - Son Dakika

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TSK, Türkiye'nin en büyük yüzer havuzlarından birine kavuştu

İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede

İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil