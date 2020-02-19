flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flas!Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

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Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.


Osman Kavala, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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