flash! - Son Dakika

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6 saat önce
flash! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
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