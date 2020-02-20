flash! - Son Dakika

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flash! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:09 Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.
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