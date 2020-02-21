flash - Son Dakika

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6 saat önce
Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:32 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.
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