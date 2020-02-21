flash - Son Dakika

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6 saat önce

Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.


Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:32 Kaynak: DHA
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