flash - Son Dakika

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flash!Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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